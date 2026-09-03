Incidente stradale questa mattina lungo la provinciale 55 Porto Conte-Capo Caccia, nel rettilineo che precede la rotatoria per Maristella.

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda che procedeva in direzione di Capo Caccia avrebbe tamponato sulla parte posteriore destra una Mercedes che viaggiava lungo lo stesso tratto di strada.

Dopo l’urto, la Panda ha perso stabilità, finendo fuori dalla carreggiata e ribaltandosi nella cunetta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

Una persona è rimasta ferita ed è stata assistita dal personale dell’ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente ha provocato rallentamenti lungo la strada provinciale, particolarmente frequentata dai mezzi diretti verso Capo Caccia e le borgate di Porto Conte.

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