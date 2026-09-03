Tutto pronto per il Tissi Beer Fest, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tissese, che ogni anno richiama centinaia di persone nel suggestivo scenario del Belvedere Dott. Pais.

L’edizione 2026, in programma sabato 5 settembre, si presenta come una serata di grande richiamo, con musica, gastronomia e intrattenimento pensati per valorizzare il territorio e offrire al pubblico un’esperienza di qualità.

A partire dalle ore 19, saranno operativi gli stand gastronomici con proposte di street food, specialità locali e ricette creative, accompagnate da una selezione di birre artigianali e cocktail pensati per un pubblico eterogeneo. Un’offerta che punta a coniugare gusto, convivialità e promozione delle eccellenze del territorio. Il programma musicale rappresenta il cuore dell’evento. Alle 21.30 il palco ospiterà lo spettacolo “La Notte dei 90’s”, con Dj Kris, la vocalist Elena Cicu e tre ballerine che daranno vita a un viaggio coinvolgente tra i successi che hanno segnato un’intera generazione.

A seguire, Ruga DJ accompagnerà il pubblico con un DJ set già dal pomeriggio, per poi tornare dopo mezzanotte con una selezione di brani dance, elettronica e revival, trasformando il Belvedere in una vera pista sotto le stelle. «Il Tissi Beer Fest è un appuntamento che racconta la vitalità della nostra comunità: un momento di incontro, di partecipazione e di valorizzazione del territorio. Come Amministrazione lavoriamo per garantire un evento sicuro, accogliente e di qualità, capace di offrire a cittadini e visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente», dichiara il sindaco Gian Maria Budroni.

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