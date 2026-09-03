Al Museo della Tonnara di Stintino due appuntamenti dedicati al rapporto profondo tra la Sardegna, il mare e le comunità che nel tempo lo hanno vissuto, attraversato e raccontato.

Due giornate dedicate al primo Memorial Luigi Scotti con raduno nazionale di vela latina, due incontri diversi in programma venerdì 5 e sabato 6 settembre, accomunati dalla volontà di riscoprire e condividere storie, persone e patrimoni che appartengono alla identità isolana: dalla Sardegna nuragica e dai suoi rapporti con il Mediterraneo, fino alla tradizione della vela latina e alla memoria di chi ne ha custodito e tramandato la passione.

Un invito a incontrarsi al Mut per ascoltare, approfondire e mantenere vivo quel legame con il mare che da sempre fa parte della storia di Stintino. Nella prima serata, venerdì 4 settembre alle 18, il Mut ospita il convegno “La Sardegna verso l’Unesco: ma i Sardi navigavano? La Sardegna nuragica e il Mediterraneo”, un appuntamento dedicato alla storia della Sardegna e al suo rapporto con il Mediterraneo, per approfondire il tema della navigazione e delle relazioni tra l’isola e il mondo mediterraneo in epoca nuragica.

Sabato 5 settembre alle 18, la settimana si conclude con un incontro in memoria di Luigi Scotti, un momento di ricordo e condivisione per mantenere viva la memoria di una figura legata al mondo della vela latina.

© Riproduzione riservata