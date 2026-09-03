Un passo avanti per la sicurezza delle persone sulla strada “Buddi Buddi” a Sassari. Nel pomeriggio la polizia locale e gli operatori del Comune hanno installato, davanti al bar Graziella, due cartelli per l’attraversamento pedonale dotati di una speciale lanterna luminosa che si attiva al calare del sole.

L’iniziativa è stata decisa dall’assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico, Massimo Rizzu, in accordo con il comando di via Carlo Felice, e verrà seguito dal tracciamento delle strisce pedonali. Previsto anche un prossimo intervento, da 22mila euro, nel tratto stradale successivo, con la posa di ulteriore segnaletica, sia orizzontale che verticale. Intanto residenti, pedoni e automobilisti “incassano” una misura di rilievo per provare a contenere i pericoli legati alla strada, più volte segnalati anche in aula consiliare a Palazzo Ducale.

Rischi connessi con frequenza all’alta velocità delle autovetture sul segmento di asfalto in discesa ma anche a quello successivo alla rotatoria. Come denunciato in più occasioni, tutto questo mette a rischio l’incolumità, sia di chi attraversa, che quella dei residenti che tentano di immettersi coi propri veicoli dalle strade laterali sulle due arterie, in entrata e uscita da Sassari.

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