Viddalba è in festa per i 100 anni di zia Antonia Pes.

Zia Antunedda, come viene affettuosamente chiamata in paese, vive nella sua casa a Tungoni. Casa nella quale vive da sola in perfetta autonomia, e che lascia raramente per andare a trovare la Figlia Lelia a Valledoria.

Vedova da 18 anni, ha una figlia sposata con Pietro, due nipoti, Paola e Marco, e una pronipote, Gloria.

«L’abbiamo trovata in splendida forma sempre lucida e brillante nei suoi ragionamenti – ha dichiarato il sindaco, Giovanni Andrea Oggiano -. A me personalmente ha fatto immensamente piacere considerato che è mia zia».

«Ai familiari - ha concluso il primo cittadino - facciamo le nostre congratulazioni perché contribuiscono sicuramente a rendere la vita di zia Antunedda serena, tranquilla e ricca di soddisfazioni, circostanze essenziali per raggiungere un simile traguardo. Per noi è un giorno di grande orgoglio avere un altro centenario testimone della storia della nostra comunità».

A zia Antunedda è stata anche consegnata una targa ricordo.

© Riproduzione riservata