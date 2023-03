Il traghetto della continuità territoriale per l’Asinara, sulla linea marittima Porto Torres-Cala Reale, sarà in servizio anche nelle giornate di Pasquetta e del 25 aprile. È quanto hanno comunicato l'assessorato regionale ai Trasporti e la Delcomar in risposta a una lettera inviata nei giorni scorsi dal sindaco Massimo Mulas insieme all'assessore all'Asinara Massimiliano Ledda.

Nel documento veniva chiesto che la motonave Sara D, che opera in continuità territoriale sulla linea Porto Torres - Asinara, garantisse il servizio di trasporto anche nelle giornate di lunedì 10 aprile (Pasquetta) e martedì 25 aprile. Questo in considerazione del fatto che in quelle giornate si verifica un maggior numero di presenze di turisti e cittadini che desiderano trascorrere le festività sull'isola.

«La fruibilità del servizio anche in quei giorni è importante per favorire la ripresa economica di un settore, quello del turismo, fortemente colpito dalla pandemia - si legge nella lettera - e allo stesso modo diffondere l'idea del Parco dell'Isola dell'Asinara fruibile e accogliente in tutti i giorni dell'anno, dagli amanti della natura e in particolare dell'isola che arrivano da qualsiasi parte d'Italia».

A conferma arrivata, l'amministrazione comunale ringrazia Regione e Delcomar per l'attenzione dedicata verso questa richiesta, in una giornata - quella di Pasquetta - che il Comune di Porto Torres ha deciso di dedicare quest'anno proprio alla promozione dell'Asinara.

