La vertenza Quadrifoglio al centro di un incontro tra la Prefetta di Sassari, Grazia La Fauci e i segretari confederali Cgil, Cisl e Uil, Massimiliano Muretti, Alessandro Marcelino, Marco Foddai Uil insieme ai segretari dei Chimici, Cgil, Cisl e Uil Gianfranco murtinu, Davide Tilocca e Giovanni Tavera.

Un focus non solo sulla mancanza di gestione della collocazione dei 21 operai rimasti privi di ammortizzatore sociale dal 22 febbraio data in cui sono scaduti i contratti di solidarietà, ma anche sulla questione degli appalti nella zona industriale di Porto Torres, un tema sul quale la prefetta ha garantito di sollecitare un confronto con Eni. Si tratta del problema fondamentale alla base di tutti contratti di appalto nelle diverse aziende dell’ex Petrolchimico. Questa mattina i sindacati hanno partecipato all’incontro tra il sindaco Massimo Mulas e il direttore di Versalis-Matrìca, Andrea Tomasino, interlocuzioni utili per capire il dramma del lavoratori della Quadrifoglio, in sciopero davanti ai cancelli dello stabilimento Eni, ormai da sei giorni, per la situazione di incertezza a cui sono stati costretti dall’azienda, che non ha dato alcun segnale di ripensamento sulla decisione di non prorogare la cassa integrazione, lasciando gli operai senza una precisa collocazione, ovvero senza attivare la procedura di licenziamento collettivo o gli ammortizzatori sociali. «La committente Versalis ha compreso questa anomalia – spiegano i sindacati- ed ha deciso di fare pressione affinchè la Quadrifoglio proceda con la proroga dei contratti di solidarietà».

