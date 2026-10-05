È iniziata questa mattina la sessione autunnale delle Tesi di Laurea dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, la prima sessione successiva all’entrata in vigore della riforma Bernini, che riconosce ai percorsi delle Accademie di Belle Arti il valore di laurea.

Sono 20 le studentesse e gli studenti complessivamente coinvolti nella sessione autunnale: due giornate dedicate alla conclusione di un importante percorso di formazione, ricerca e sperimentazione.

Ad aprire la sessione sono stati i saluti del Commissario dell’Accademia di Belle Arti di Sassari, Francesco Ginesu, che ha rivolto il proprio messaggio alla Commissione, ai docenti, alle famiglie e alle studentesse e agli studenti chiamati a discutere le proprie tesi.

«Ho salutato la Commissione, i docenti e i genitori», ha dichiarato il Commissario Francesco Ginesu, «sottolineando che per me è un privilegio essere qui, perché questa è la prima sessione post-riforma Bernini e quindi i diplomi accademici diventano lauree».

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