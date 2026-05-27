Incidente sulla provinciale 81, sul lungomare di Porto Torres, dove una Fiat 500 è stata tamponata da una Opel che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia. Lo scontro è avvenuto in prossimità della chiesetta di Balai lontano, all’altezza delle strisce pedonali. La conducente della Fiat, rimasta ferita alla schiena, è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato la donna a bordo dell’ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica, oltre ad occuparsi della disciplina della circolazione stradale, in una zona a particolare fludi traffico. 

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