Wizz Air ha presentato la programmazione estiva 2026 per il Nord Sardegna, dunque dagli scali di Alghero e Olbia, con quasi 440 mila posti disponibili, il 108 per cento in più rispetto allo scorso anno. La novità più significativa riguarda proprio l’aeroporto di Alghero-Fertilia, che vedrà l’attivazione di cinque nuove rotte: Belgrado, Skopje, Tirana, Varsavia Modlin e Venezia. Complessivamente saranno otto i collegamenti operati da Wizz Air dallo scalo Riviera del Corallo verso altrettanti Paesi europei, con 311 mila posti disponibili e un incremento del 253 per cento rispetto alla stagione estiva 2025. <Continuiamo a credere fortemente nel potenziale del Nord Sardegna>, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, nel corso di una conferenza stampa nel terminal algherese, sottolineando come la nuova programmazione punti a rafforzare <la connettività internazionale e lo sviluppo turistico ed economico del territorio>. Sulla stessa linea l’amministratore delegato di Sogeaal e Geasar, Silvio Pippobello, secondo cui le nuove rotte rappresentano un fattore strategico per migliorare l’accessibilità dell’isola e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici.

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