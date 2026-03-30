In occasione del 75° anniversario della fondazione della Polisportiva Valledoria, domenica è stata inaugurata la struttura sportiva intitolata a Gian Piero Bayslak, nell’ambito del progetto di riqualificazione degli impianti sportivi del Comune. Un intervento importante con l’obiettivo di rendere il territorio sempre più attrattivo per la pratica sportiva e punto di riferimento per la comunità.

Il progetto prevedeva il rifacimento completo del campo da calcio a 11 con manto in erba sintetica di ultima generazione, comprensivo di nuovo sottofondo drenante e adeguamento alle dimensioni richieste per il Campionato Nazionale Dilettanti.

Si sono conclusi anche i lavori per la sistemazione esterna con erba sintetica e la nuova realizzazione del campo da calcio a 9 con erba artificiale drenante, la nuova illuminazione per entrambe le strutture con fari a Led. All’evento, oltre alla partecipazione della Polisportiva Valledoria e del sindaco Marco Muretti, insieme ad alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, erano presenti anche il rappresentante della FIGC regionale Sig. Peppino Pinna, il parroco don Roberto, le Associazioni locali e numerosi cittadini.

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