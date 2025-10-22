Ventuno studenti premiati per loro impegno scolastico e i risultati raggiunti. Nell'Aula consiliare del Comune di Valledoria, il sindaco Marco Muretti e il vice sindaco Alessio Cerrutti hanno consegnato gli attestati della Borsa di Studio per merito "Maria Luisa Fantasia" riferita all'anno scolastico 2024-2025 a 21 studenti delle scuole secondarie di I e II grado, tutti residenti nel territorio comunale, che si sono distinti per i risultati ottenuti e il grande impegno profuso nel loro percorso scolastico. Per il terzo anno consecutivo, questa iniziativa, resa possibile anche grazie all'indennità di funzione del vice sindaco, rappresenta l'impegno concreto dell'Amministrazione comunale, nell’ambito delle Politiche Educative, nel sostenere i giovani e le loro famiglie, valorizzando lo studio e l'impegno e investendo nel talento e nella crescita dei cittadini che rappresentano il futuro della comunità di Valledoria.La cerimonia ha visto la partecipazione dei giovani studenti e le loro famiglie.

