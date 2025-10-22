Da settimane il Bancomat nel quartiere Fertilia di Alghero è fuori servizio. Eppure, al momento della chiusura dell’agenzia, dal Banco di Sardegna era arrivata la rassicurazione che sarebbe stato installato un sistema automatico di nuova generazione, capace di offrire servizi moderni e innovativi.

«Da quel momento - denuncia Mario Oggianu, presidente del Comitato di quartiere di Fertilia - tutta la popolazione è costretta a fare i conti con disagi continui che penalizzano l’economia locale e creano enormi problemi anche ai turisti e visitatori che ogni estate frequentano la nostra borgata».

Secondo Oggianu, la situazione è ormai insostenibile. «Non è possibile che un servizio essenziale come lo sportello bancario venga negato, con correntisti e commercianti costretti a recarsi ad Alghero per versare gli incassi della giornata. Chiediamo al sindaco di farsi promotore di una protesta ufficiale contro l’interruzione di un servizio pubblico fondamentale».

