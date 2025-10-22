Una scritta vergognosa e razzista è apparsa ad Alghero, sulla facciata di un palazzo all’angolo tra via Porrino e via Sant’Agostino: “Ebreo razza bastarda”. Parole indegne, scolpite sul muro come una ferita nella coscienza civile. Un gesto vile, codardo e inaccettabile che offende l’intera comunità e richiama alla memoria le pagine più oscure della storia. Le autorità locali condannano con forza l’episodio.

«Il Consiglio comunale di Alghero, attraverso la mia presidenza, vuole esprimere la sua più ferma condanna per la scritta antisemita apparsa in una via della nostra città. Alghero è e rimane una città della pace, della tolleranza e dell'accoglienza, dove tutti sono benvenuti e dove la diversità è valorizzata», commenta il presidente del Consiglio Mimmo Pirisi.

«Chiediamo pertanto la cancellazione immediata di questa scritta, che non rappresenta in alcun modo la nostra comunità. Nel caso in cui l'edificio interessato sia di proprietà privata, ci si aspetta che il proprietario adotti le misure necessarie per la rimozione. Qualora ciò non avvenisse, le autorità competenti provvederanno d'ufficio alla rimozione di tale scritta, affinché la nostra città possa continuare a essere un luogo sicuro e rispettoso per tutti i cittadini e i visitatori», conclude Pirisi.

