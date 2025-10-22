Alghero si accende per le festività del Cap d’Any 2025-2026. Arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio, una delle attrazioni più amate, che quest’anno troverà posto nel cuore della città, al Largo Lo Quarter, la splendida piazza incastonata tra gli edifici e le mura del complesso di San Michele. <È il luogo più idoneo - sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu - raccolto, riparato e facilmente raggiungibile da famiglie e turisti. Abbiamo scelto di realizzare la pista nel centro storico per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e valorizzare un luogo simbolo della città. Sarà un punto d’incontro per tutti, un’occasione per vivere la magia delle feste in un’atmosfera suggestiva e autenticamente algherese>. Lunga 30 metri e larga 12, la pista sarà aperta al pubblico dal 23 novembre al 6 gennaio. Un’iniziativa che unisce sport, intrattenimento, socialità e turismo, e che contribuirà a rendere unico il Cap d’Any de l’Alguer, l’evento simbolo del Capodanno algherese. Oltre al pattinaggio, il calendario delle festività proporrà concerti, spettacoli per bambini, mercatini di Natale e naturalmente il tradizionale concerto di Capodanno, che porterà nel Piazzale della Pace e nell’area portuale migliaia di persone per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.





