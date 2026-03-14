Monte Rosello
14 marzo 2026 alle 08:03
Sassari, auto in fiamme nella notte: intervengono vigili del fuoco e poliziaL’allarme in via Vincenzo Monti
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Auto a fuoco, nella notte, in via Vincenzo Monti, nel quartiere di Monte Rosello, a Sassari.
L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si estendessero ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze, limitando i danni alla sola parte anteriore del mezzo interessato.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato.
Non si registrano persone ferite.
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