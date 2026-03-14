Auto a fuoco, nella notte, in via Vincenzo Monti, nel quartiere di Monte Rosello, a Sassari.

L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si estendessero ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze, limitando i danni alla sola parte anteriore del mezzo interessato. 

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato.

Non si registrano persone ferite.

© Riproduzione riservata