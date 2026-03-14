Arresto convalidato e carcere per la persona accusata di aver compiuto alcune rapine negli ultimi mesi ad Alghero.

Il giovane, che si presentava nelle attività commerciali con la maschera di Dalì, ispirata nelle fattezze alla serie tv La Casa di Carta, puntava ogni volta all'incasso per poi dileguarsi subito.

L'ultimo episodio risale al 9 febbraio in un punto vendita Trony, e prima ancora erano stati presi di mira supermercati e tabaccherie. Nei giorni scorsi i carabinieri di Alghero avevano provveduto a interrogare 4 persone. La persona oggetto della misura è difesa dall'avvocato Danilo Mattana.

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