Una neonata di due giorni in imminente pericolo di vita è stata portata da Sassari all’ospedale Gaslini di Genova.

Un trasporto sanitario d’urgenza effettuato con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.

La piccola era ricovera all’Aou di Sassari, ma per trattare il suo caso era necessario un trasferimento immediato al Gaslini.

Il volo d'urgenza è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea - la sala operativa dell'Aeronautica Militare - che ha immediatamente coinvolto il 31° Stormo.

L’aereo è decollato dall'aeroporto di Ciampino diretto ad Alghero, dove la neonata è stata imbarcata e trasportata in culla termica costantemente monitorata da un'equipe medica specializzata. Successivamente ha raggiunto l'aeroporto di Genova, da dove la piccola è stata trasferita in ambulanza al Gaslini.

