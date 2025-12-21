Nuovi attraversamenti rialzati in città, con l’obiettivo di garantire più sicurezza per i pedoni e quindi abbattere ulteriormente il numero di incidenti stradali e investimenti che solo quest’anno sono stati oltre trenta. Il Comune di Quartu impegna nuove risorse pubbliche per tutelare la mobilità dolce e in contemporanea continua a lavorare anche sull’educazione stradale, in particolare dei giovani con i progetti dedicati alle scuole.

I lavori per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati lungo via Fiume prenderanno avvio lunedì 22 dicembre. Uno sarà vicino all’incrocio con via Generale dalla Chiesa, l’altro più a ridosso della rotonda del Margine Rosso, poco più avanti della fine del parco di Quartello.

Si tratta di un intervento mirato, pensato per aumentare concretamente la sicurezza dei pedoni e migliorare la qualità dello spazio urbano. Ulteriori interventi analoghi saranno realizzati appena terminati quelli di via Fiume in altre zone della città dove sono state constatate situazioni di pericolo.

«Come amministrazione stiamo dedicando un’attenzione crescente alla mobilità dolce, mettendo al centro le persone che si muovono a piedi e in modo sostenibile. Gli attraversamenti rialzati rendono più visibili e protetti i punti di passaggio pedonale e favoriscono una naturale moderazione della velocità dei veicoli», spiega l’assessora comunale a Mobilità e Trasporti Elisabetta Atzori.

«Questo intervento su via Fiume non sarà isolato», aggiunge l’esponente della Giunta Milia, «analoghe opere sono già programmate anche in viale Colombo e in via Marconi, nell’ottica di una strategia coerente e progressiva di miglioramento della sicurezza e della vivibilità delle nostre strade. I lavori sono programmati in modo da minimizzare le interferenze con il traffico locale e sono accompagnati da adeguata segnaletica verticale e orizzontale».

