Il Comune di Sennori rinnova anche per il 2026 l’iniziativa “Adotta un cane” con un sostegno economico per affrontare le spese necessarie a prendersi cura dell’animale. In particolare chi decide di accogliere un cane dal canile convenzionato potrà ricevere un contributo di 400 euro all’anno per 3 anni. Una iniziativache ha un doppio vantaggio, a favore di chi decide dimanifestare la volontà di avere in casa una nuova compagnia e allo stesso tempo sostenere un progetto che aiuta i canili a gestire un minor numero di cani in maniera adeguata. Il Comune ha provveduto ad aggiornare l’elenco degli amici a quattro zampe in cerca di una famiglia pronta ad amarli e prendersi cura di loro. Ogni adozione è una nuova possibilità di felicità, per le persone e per gli stessi animali. Sono 45 i cani attualmente adottabili, un aggiornamento effettuato a seguito di richieste di adozioni andate a buon fine. Le loro caratteristiche sono indicate nell' anagrafica pubblicata dal sito istituzionale, in cui sono indicate le descrizione degli esemplari con allegata foto per consentire agli utenti di poter scegliere e presentare domanda attraverso la compilazione di un modulo apposito.

