Usini, emergenza idrica: ordinanza per limitare l’uso dell’acquaTra le prescrizioni vi è il divieto di innaffiare orti e giardini, se non è proprio necessario
Il Comune di Usini come richiesto dal settore di Protezione Civile ha emesso l’ordinanza comunale sulle restrizioni idriche che partiranno il 1 novembre per affrontare l’emergenza sulla carenza di acqua.
Tra le prescrizioni vi è il divieto di innaffiare orti e giardini, se non proprio necessario, così come ha già fatto l'Amministrazione comunale, interrompendo tutte le irrigazioni dei giardini pubblici; divieto di lavaggio di veicoli e lavaggio di aree cortilizie e piazzali; divieto di utilizzo dell'acqua per alimentare fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine.
L’ordinanza invita i cittadini ad evitare sprechi di ogni genere, prestando attenzione ed un uso parsimonioso dell'acqua. I residenti di Usini potranno contare sul servizio attivo nei giorni pari del mese.
Nel frattempo il Comune ha terminato le installazioni dei serbatoi presso il nido comunale e le scuole medie, per garantire la continuità del pubblico e scolastico, tutto grazie al lavoro svolto in tempi celeri dalla Termoidraulica di Giovanni Cocco. Seguiranno nei prossimi giorni le comunicazioni tecniche in merito al posizionamento delle autobotti e le consegne a domicilio per gli anziani e disabili in particolare condizione di difficoltà.