Il Comune di Valledoria ha terminato i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport, grazie a un intervento dell’amministrazione comunale di complessivi 470mila e 500 euro, (400mila ottenuti con il bando “Sport e Periferie” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 70500 da cofinanziamento comunale). La struttura sportiva, con la messa in sicurezza, si presenta più moderna, efficiente e accogliente e in grado di ospitare eventi sportivi di alto livello, competizioni di importanza regionale.

Gli interventi realizzati hanno interessato la coibentazione esterna per l’efficientamento energetico, un nuovo impianto di condizionamento interno, la sistema della copertura, Impianto fotovoltaico e sostituzione degli infissi.

Il Palazzetto offre al pubblico e alle società sportive una struttura confortevole, sostenibile e accessibile, pronta ad accogliere attività sportive e di aggregazione sociale, garantendo ampi spazi per gare ed esibizioni. L'amministrazione guidata dal sindaco Marco Muretti, intende investire sulle strutture sportive, implementando i servizi a favore della popolazione locale e dei turisti.

© Riproduzione riservata