Il Comune di Ittiri ripropone la Camminata tra gli ulivi, evento giunto alla nona edizione, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell'Olio ed organizzato dalla Associazione olivicoltori ittiresi "S'Ischimadorza" e dal Comune di Ittiri.

L'iniziativa che si inserisce nel programma nazionale "Coltiviamo la pace" è in programma domenica 26 ottobre nella località Santa 'Ittoria, Sa Cappida, Don Franziscu e frantoio Fratelli Delogu. Si parte alle 9 dopo la registrazione dei partecipanti.

Nel percorso saranno evidenziati i paesaggi Olivetati in località Pianu 'e Monte, l'origine vulcanica dei luoghi e le domus de janas con rappresentazione di capanna a doppia falda. Verrà percorso e osservato un breve tratto dell'antico cammino di Santa ‘Ittoria che congiungeva Ittiri e Putifigari.

Inoltre verranno illustrati gli aspetti etnoantropologici e storici del territorio. Si torna al punto di partenza. Durante la camminata si terrà un piccola rappresentazione teatrale a cura della Compagnia Teatro Ittiri rievocativa della raccolta delle olive nel passato.

A fine passeggiata ci si sposterà presso il frantoio dei fratelli Delogu dove si terranno degustazioni guidate di olio e dimostrazioni di molitura. Nello stesso luogo si terrà il pranzo a base di prodotti del territorio. Dopo pranzo iniziative di intrattenimento.

