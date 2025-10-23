A Ittiri ritorna la Camminata tra gli uliviL'iniziativa si inserisce nel programma nazionale "Coltiviamo la pace"
Il Comune di Ittiri ripropone la Camminata tra gli ulivi, evento giunto alla nona edizione, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell'Olio ed organizzato dalla Associazione olivicoltori ittiresi "S'Ischimadorza" e dal Comune di Ittiri.
L'iniziativa che si inserisce nel programma nazionale "Coltiviamo la pace" è in programma domenica 26 ottobre nella località Santa 'Ittoria, Sa Cappida, Don Franziscu e frantoio Fratelli Delogu. Si parte alle 9 dopo la registrazione dei partecipanti.
Nel percorso saranno evidenziati i paesaggi Olivetati in località Pianu 'e Monte, l'origine vulcanica dei luoghi e le domus de janas con rappresentazione di capanna a doppia falda. Verrà percorso e osservato un breve tratto dell'antico cammino di Santa ‘Ittoria che congiungeva Ittiri e Putifigari.
Inoltre verranno illustrati gli aspetti etnoantropologici e storici del territorio. Si torna al punto di partenza. Durante la camminata si terrà un piccola rappresentazione teatrale a cura della Compagnia Teatro Ittiri rievocativa della raccolta delle olive nel passato.
A fine passeggiata ci si sposterà presso il frantoio dei fratelli Delogu dove si terranno degustazioni guidate di olio e dimostrazioni di molitura. Nello stesso luogo si terrà il pranzo a base di prodotti del territorio. Dopo pranzo iniziative di intrattenimento.