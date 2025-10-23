Visita, stamattina a Sassari, del generale di Brigata della Guardia di Finanza Claudio Bolognese nella caserma “Finanziere Giovanni Gavino Tolis, M.O.M.C.”, sede della GdF del capoluogo turritano. L’alto ufficiale è stato ricevuto dal colonnello Marco Sebastiani, comandante provinciale di Sassari, e da tutti i comandanti dei reparti dipendenti.

All’incontro erano presenti anche una rappresentanza di soci della Associazione nazionale finanzieri d’Italia, a significare il legale permanente tra le fiamme gialle in servizio e in congedo. Il generale ha poi partecipato a un briefing in cui il comandante provinciale ha riferito sulle attività del Corpo nel nord Sardegna, dalla tutela della sicurezza economico-finanziaria alle azioni di contrasto all’evasione, alla contraffazione, al traffico di stupefacenti oltre alle tematiche che riguardano il personale e le infrastrutture. Bolognese ha avuto modo di incontrare alcune pattuglie impegnate in attività di servizio a cui ha fornito indicazioni per lo sviluppo delle operazioni.

Al termine della visita il generale di Brigata ha ringraziato tutti i militari per il quotidiano impegno a favore della collettività e per i risultati conseguiti, esortandoli a proseguire nella direzione intrapresa per continuare ad assicurare un concreto presidio di legalità economica a tutela del cittadino e del sistema economico e imprenditoriale.

