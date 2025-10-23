Un vademecum, che riunisce in un unico strumento pratico tutte le opportunità a disposizione dei dipendenti comunali, dai permessi retribuiti al lavoro agile, dalla flessibilità oraria alle ferie solidali, è stato consegnato ai nuovi assunti del Comune di Alghero insieme a un caloroso benvenuto da parte del sindaco e della giunta.

L’incontro, svoltosi oggi al Quarter di Alghero, nell’ambito del Piano Aziendale Family Audit, strumento che promuove l’equilibrio tra vita privata e lavoro.

«Una macchina amministrativa fatta di donne e uomini che ringrazio per l’impegno e la dedizione – ha dichiarato Cacciotto – e sulla quale sono certo di poter contare per raggiungere i migliori risultati per la nostra comunità».

Per l’assessora al Benessere della persona, Maria Grazia Salaris, «è stato un momento di condivisione e unità d’intenti nel segno della continuità di un percorso avviato già dal 2015, quando Alghero ha scelto di investire nella conciliazione vita-lavoro per migliorare il benessere organizzativo e la qualità del lavoro».





© Riproduzione riservata