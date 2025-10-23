Nata a Ittiri nel 2021 grazie alle tre sorelle Marras (Maria, Rita e Andrea), l'associazione Tramando ha l'obiettivo di recuperare e tramandare l'antica arte della tessitura con il telaio tradizionale sardo. Non è stata solo una scelta culturale, ma anche un gesto d’amore: l'idea ha preso forma concretamente quando le tre sorelle hanno deciso di acquistare e restaurare un vecchio telaio, riprendendo in mano un'arte che avevano imparato fin da ragazzine.

Ora l'associazione ha da poche settimane trasferito la sua sede operativa a Sassari, in via Brigata Sassari 48, all'interno dello spazio di Officine 41.

È proprio nella nuova sede sassarese Tramandando lancia il corso di disegno "Disegnare con la parte destra del cervello", che segna la prima attività ufficiale dell'associazione nel capoluogo turritano. Il corso, che partirà martedì e durerà 24 ore con frequenza di due volte a settimana, è basato sul celebre metodo di Betty Edwards e mira a trasformare il modo in cui i partecipanti vedono e interagiscono con il mondo, bypassando i blocchi mentali e attivando l'emisfero cerebrale associato all'intuizione e alla creatività.

© Riproduzione riservata