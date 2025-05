Con l’installazione della ringhiera-parapetto nel nuovo ingresso posteriore della palestra di pesistica, nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori programmati dall’amministrazione comunale di Uri.

In particolare per adeguare i locali alla normativa vigente, sono stati realizzati un nuovo ingresso dotato di porta antipanico, un impianto di aerazione forzata, una nuova pavimentazione esterna, una rampa per diversamente abili che assicura l’accesso alle persone con diverse capacità motorie, la tinteggiatura della facciata e la sostituzione dei pluviali.

Il locale è stato accatastato come struttura sportiva e sarà messo a bando, in conformità con la normativa vigente e i regolamenti comunali, per essere destinato ad attività di sala pesi e pesistica.

Un’area ricoperta da fitta vegetazione è stata trasformata, grazie a un intervento effettuato in economia lo scorso anno, in un parcheggio che facilita l’accesso alla palestra. Il prossimo passo sarà il completamento dell’area parcheggi con materiale idoneo, in modo da rendere definitivo l’intervento.

Dopo l’ottenimento dell’agibilità del campo sportivo e della palestra comunale, della palestra delle elementari e, negli anni scorsi, la manutenzione del campetto di via Tempio (già affidato in gestione), la realizzazione del park fitness e la tracciatura del campo da Basket con l’installazione dei canestri professionali nella tensostruttura, si conferma una strategia di interventi programmati e realizzati attraverso una gestione attenta delle risorse pubbliche e finalizzati alla costante valorizzazione del ricco patrimonio sportivo di Uri.

