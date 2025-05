Cambio nella giunta comunale di Usini, paese in provincia di Sassari, con l'ingresso di Angelo Fiori con la delega di assessore alle Politiche giovanili e Innovazione tecnologica. Prende il posto di Gianluigi Testoni che, da consigliere comunale, manterrà le deleghe ai Servizi Sociali. Il passaggio rientra nell'ottica di favorire la partecipazione di tutti alle attività dell’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Brundu. Intanto Testoni ha ceduto il posto in quanto si prepara a raccogliere il testimone del primo cittadino in vista delle prossime elezioni. Il gruppo di Brundu sarà presente in maniera compatta alle amministrative del 2026 e sarà guidato proprio da Gianluigi Testoni che raccoglierà l'eredità del sindaco, il quale ha presentato un programma di interventi di decoro urbano. In particolare i lavori di restyling di Funtana Ozzanu e quelli di Sa Maja, oltre agli interventi di pulizia del paese.

