Una vetrina con le sue bellezze, immerse nel borgo marinaro di Stintino, aperte al pubblico per far conoscere la propria ricchezza culturale. Il 24 e 25 maggio 2025, il paese si trasformerà in un museo a cielo aperto grazie a Monumenti Aperti, l’iniziativa che da anni promuove la valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna attraverso l’apertura straordinaria di siti storici, artistici e ambientali, compresi quelli non accessibili al pubblico.

Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Stintino partecipa al programma, offrendo a cittadini, visitatori e turisti la possibilità di esplorare luoghi simbolo della sua identità: dal Museo della Tonnara, passando per la Casa della Confraternita Madonna della Difesa e il Porto Museo delle Vele Latine, il suggestivo Nuraghe di Unia e il Caposaldo militare Stretto Stintino.

Novità di quest’anno sarà l’adozione della Statua della Pace (simbolo contro la violenza sulle donne) da parte del Liceo Magistrale Margherita di Castelvì di Sassari.

Ad accompagnare le visite saranno studenti e volontari, protagonisti di un percorso di cittadinanza attiva e di riscoperta delle proprie radici, che guideranno i visitatori attraverso racconti, aneddoti e approfondimenti, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Nel weekend non mancheranno inoltre le iniziative culturali collaterali: la rievocazione in abiti storici militari dell’Associazione ‘’Nel Vivo della Storia’’ presso il Caposaldo in località Le Saline, la mostra di reperti archeologici provenienti dalle indagini presso il sito di Casteddu (Stintino) a cura della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro in collaborazione con il LAT (Laboratorio Archeologia e Territorio) dell’Università di Sassari. Confermato anche quest’anno il trekking guidato e la visita interna a Torre Falcone ad opera del gruppo Speleo Ambientale Sassari, associazione che curerà anche il convegno e la mostra fotografica sulle miniere della Sardegna previsti al Mut sabato 24 maggio alle ore 19. «Partecipare a Monumenti Aperti è un’occasione importante per rafforzare il legame tra la nostra comunità e il territorio, promuovendo allo stesso tempo un turismo culturale e sostenibile anche fuori stagione», ha dichiarato l’assessora alla Cultura e al Turismo Marta Diana. L’iniziativa è promossa da Imago Mundi OdV, con il patrocinio del Comune di Stintino e in collaborazione con scuole, insegnanti ed associazioni locali. L’ingresso ai monumenti sarà gratuito. Per partecipare al trekking di Torre Falcone è consigliata la prenotazione al numero 3402744345.

