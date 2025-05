Incidente stradale poco dopo le 13 lungo la SP15, poco prima del centro abitato di Nughedu Santa Vittoria.

Per cause da accertare una Volkswagen Golf e un Fiat Fiorino si sono toccati in prossimità di una curva, con il furgone che è uscito fuoristrada finendo la sua corsa in mezzo alla vegetazione.

Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dal furgone e a mettersi in salvo.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbasanta, inviati sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

I due conducenti non hanno riportato ferite.

Sul posto due autoambulanze e forze dell'ordine per quanto di loro competenza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata