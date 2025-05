«Ascoltare la voce degli operatori, valutare le potenzialità e affrontare insieme le criticità». Le parole del commissario della Asl di Sassari, Paolo Tauro, che ha iniziato sin dal primo giorno di insediamento una serie di incontri con gli operatori dell’Asl 1.

Un faccia a faccia con i direttori delle strutture tecnico-amministrative dell’azienda, i vertici dell’ordine dei medici, oltre ai rappresentanti dell’Aou, per proseguire in quel percorso di collaborazione già avviato, «nell’ottica di potenziamento di una rete capillare ospedale-università-territorio», spiega Tauro.

Nel suo secondo giorno di insediamento il commissario straordinario ha voluto fare un tour completo dell’ospedale Civile di Alghero, a cui seguirà la prossima settimana la visita al “Segni” di Ozieri. Ad Alghero, accompagnato dal direttore sanitario Anita Giaconi, ha incontrato i responsabili e direttori dei vari servizi ospedalieri: «Per onestà intellettuale non posso promettere di risolvere durante il mio mandato tutte le criticità che troverò o che mi verranno rappresentate, ma posso garantire che in questo percorso metterò, come sempre, il mio massimo impegno e passione», ha detto il commissario.

«Vorrei ringraziare tutto il personale dell'ospedale di Alghero per la disponibilità dimostrata durante la mia visita. Ho constatato di persona la qualità del lavoro svolto, l’abnegazione e l'impegno profuso per garantire la salute e il benessere dei pazienti. Sono rimasto piacevolmente impressionato dalla professionalità di tutto il personale, e sono fiducioso che continueremo a lavorare insieme per migliorare ulteriormente i servizi offerti alla popolazione. Il nostro intento sarà quello di potenziare la rete territoriale e ricostruire la rete degli ospedali periferici, che potranno così attrarre nuovamente professionisti e andando, quindi, ad alleggerire il carico dei grandi ospedali. Per far questo sarà fondamentale il dialogo e la collaborazione con la Aou, ma non solo», ha aggiunto Tauro che a breve, incontrerà i rappresentanti del territorio, la conferenza dei sindaci e le organizzazioni sindacali.









