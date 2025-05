Istituito da domani a Sassari il senso unico alternato nel primo tratto di viale Italia, dall’incrocio con via Rockfeller al primo passo carrabile visibile sul lato destro per chi entra in città. Una misura presa dal Comune, e nello specifico dal settore Infrastrutture della mobilità e traffico, per consentire le attività del cantiere che dovrà rifare il marciapiede.

L’ordinanza sarà in vigore dal 12 al 16 maggio, e dal 19 al 23, negli orari 9-11 e 14-16. Il senso unico alternato sarà attivo per il tempo necessario a compiere le operazioni di carico e scarico dei materiali che serviranno per i lavori. L’intervento si inserisce tra le opere di manutenzione stradale da attuare mediante l’accordo quadro per il biennio 2023-2024.

