Poste Italiane celebra la Festa della Mamma con una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità.

L’Azienda, ad esempio, ha pensato per le neomamme un percorso dedicato “Lifeed genitori” e il programma “Mums at work”, iniziative che hanno rispettivamente l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale attraverso la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione, e di facilitare il rientro delle donne al lavoro dopo il periodo di maternità, supportandole nella ricerca di un equilibrio fra il nuovo ruolo di madri e quello di lavoratrici, con un percorso di coaching dedicato.

Sul tema della genitorialità e della gestione dei tempi lavorativi e famigliari, la testimonianza positiva di Serena Pipere, di Siniscola, 37 anni, madre di Miriam di due anni. Serena è in Poste Italiane dal 2015 e dal 2018 è applicata nel ruolo di specialista consulente mobile nella filiale provinciale di Nuoro.

«L’azienda – racconta Serena – al mio rientro dopo la maternità, a ottobre 2023, mi ha consentito di lavorare con orario ridotto, che ho mantenuto sino al primo anno di vita di mia figlia». Serena ha inoltre potuto prestare servizio per circa un mese negli uffici postali di Siniscola e La Caletta avendo così modo di riprendere in modo graduale la sua attività nella sua zona di pertinenza, “spalmata” su sei giorni. «Anche in questo caso l’azienda mi è venuta incontro – continua la consulente - per consentirmi di gestire al meglio i miei due ruoli principali: quello di lavoratrice e quello di madre. I colleghi che dirigono gli uffici postali, poi, sono stati speciali… l'affetto che mi hanno dimostrato al mio rientro dalla maternità è stato commovente».

(Unioneonline)

