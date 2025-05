Tre turisti francesi, a bordo di una barca a vela di circa 9 metri sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Porto Torres dopo essersi incagliati sui bassi fondali dell’Isola Piana, nelle acque davanti alla spiaggia “La Pelosa” di Stintino.

Le operazioni di soccorso sono iniziate a seguito di un may-day lanciato dal comandante dell’unità da diporto che ha riferito di trovarsi in secca e di non riuscire più a manovrare. La capitaneria di porto turritana ha disposto l’invio della motovedetta CP871 che in breve ha raggiunto i 3 diportisti, per fortuna rimasti illesi.

Una volta accertato il buono stato di salute dei diportisti, verificate le condizioni di stabilità dell’imbarcazione incagliata e considerate le favorevoli condizioni meteo marine, i militari hanno disposto il recupero.

Venerdì mattina con l’ausilio di una ditta locale stintinese l’imbarcazione è stata disincagliata e scortata al porto di Stintino.

