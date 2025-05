Sassari è il primo comune della Sardegna ad aderire al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (Fisu). Ad annunciarlo, ieri in Sala Langiu, il sindaco Giuseppe Mascia nel corso dell’incontro della Scuola di politica delle Acli “Domucratica”. Un’azione che, per i promotori della riunione, segna un primato regionale e ratifica l’impegno dell’amministrazione comunale nel cercare una sicurezza urbana che non si esaurisce nella mera repressione, ma viene pensata come partecipazione, dialogo e prevenzione. “La sicurezza- dichiara Giuseppe Fresu, presidente delle Acli provinciali di Sassari- non significa essere rinchiusi in un luogo separato dalle minacce esterne”.

“È diventata- aggiunge Marco Calaresu, professore di Scienza Politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Sassari e moderatore dell’incontro -una questione sociale, non è più solo una responsabilità delle forze dell’ordine”. Servono quindi competenze diverse e il coinvolgimento dei giovani come sottolineato dagli altri relatori. “Lavorare con loro- conferma infatti Anna Bussu, Senior Lecturer in Criminal Justice presso Edge Hill University -incide positivamente sul senso d’insicurezza, formando persone più sicure anche nel vivere la città”. Concetti condivisi da da Simona Fois, presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, e dal consigliere regionale Antonio Spano. Fisu si inserisce in questo scenario per sviluppare strategie condivise e integrate.

“Con l’ingresso di Sassari nel Fisu- riferisce Gianni Serra, comandante della polizia locale di Sassari- confidiamo di sviluppare strategie integrate e attività di prevenzione sempre più efficaci, grazie al supporto e confronto con i suoi esperti e il supporto della rete europea delle polizie locali”.

