Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Stintino promuove il servizio gratuito di navetta da e per l’aeroporto di Alghero, con l’obiettivo di favorire la mobilità di residenti e visitatori nei periodi di bassa stagione. Un ulteriore servizio per i viaggiatori che si recano direttamente nel borgo marinaro per godere delle bellezze delle spiagge, da La Pelosa a Le Saline, anche fuori stagione. Il sistema ha registrato un buon riscontro nello scorso anno, ragioni che hanno spinto l’amministrazione a riproporlo, evitando situazioni di disagio ai visitatori. Dal 15 al 31 maggio e dal 1° al 15 ottobre, il servizio sarà garantito gratuitamente dalla ditta Ferralis Viaggi, storicamente attiva nel territorio. Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, il collegamento sarà invece coperto dal servizio di trasporto regionale, affidato alla ditta Sardabus, secondo le modalità e tariffe previste dal sistema regionale. Per orari, fermate e ulteriori informazioni sarà possibile consultare il sito istituzionale del Comune o rivolgersi agli uffici turistici.

© Riproduzione riservata