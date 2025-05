A Nuoro ha preso ufficialmente servizio stamane, nella sede della Direzione dell’ASL in via Demurtas, il Commissario Straordinario Angelo Zuccarelli, nominato di recente dalla giunta regionale .

All’atto dell’insediamento Zuccarelli, accompagnato dall’uscente direttore generale Paolo Cannas, ha dichiarato che «l’impegno sarà improntato soprattutto ad attuare le azioni nel perimetro dei compiti che la legge approvata dal Consiglio Regionale affida al Commissario Straordinario». Tra questi c’è la «predisposizione di un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e amministrativi e una proposta di missione assistenziale per ciascuna struttura ospedaliero-sanitaria».

Sarà - ha detto Zuccarelli -un «approccio improntato sul dialogo e l’ascolto con le amministrazioni locali, le associazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore».

Angelo Zuccarelli, classe 1960, proviene dall’Azienda ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Antonio Cardarelli di Napoli, dove fino a qualche giorno fa ha ricoperto il ruolo di direttore della Unità Operativa Complessa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

