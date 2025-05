Crisi in casa Beckham: dopo anni di armonia raccontata a colpi di post sui social dall’ex stella del calcio e l’ex Spice Girl, ecco che arrivano segnali di tensione tra i membri del clan guidato da David e Victoria.

Negli scatti di famiglia fa rumore l’assenza del primogenito Brooklyn alla festa per il 50° compleanno del padre. Il 26enne, sposato dal 2022 con l’attrice ed ereditiera Nicola Peltz, ha scelto di non partecipare ai festeggiamenti, e le motivazioni sembrerebbero risalire a una frattura con il fratello Romeo, 22 anni.

Secondo indiscrezioni riportate dal Sun, tra i due fratelli non scorrerebbe buon sangue da mesi. Tutto a causa della nuova relazione di Romeo con la modella Kim Turnbull, un tempo legata — seppur brevemente — proprio a Brooklyn. Quest’ultimo sarebbe convinto che l’interesse della giovane modella sia tutt’altro che autentico e anzi sia una manovra per avvicinarsi nuovamente alla famiglia Beckham.

«Brooklyn aveva già informato i suoi genitori che lui e sua moglie non avrebbero partecipato, ma naturalmente David e Victoria speravano con tutto il cuore che cambiasse idea», scrive il Sun. E ancora: «È stato come una pugnalata al cuore il fatto che non abbiano preso parte a nessuno dei festeggiamenti per i 50 anni di David ed è qualcosa che ha ferito tutta la famiglia, compresi i nonni e i fratelli. Brooklyn è davvero un ragazzo dolce e tutti gli vogliono un gran bene. Sperano soltanto che presto si possa ricucire tutto».

Oltre a Brooklyn e Romeo, i coniugi Beckham hanno altri due figli: Cruz, 20 anni, e la piccola di casa, Harper, di quasi 14.

