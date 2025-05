Il futuro dopo il cero spezzato. Stamattina a Sassari, nella chiesa di Sant’Apollinare, il Gremio dei Falegnami ha “incoronato” il nuovo obriere, Romolo Abis che subentra a Pierluigi Contini, che ha appena concluso l’incarico annuale.

Ma il ricordo dell’ultima Faradda, lo scorso 14 luglio, in cui alla fine di Corso Vico il candeliere si ruppe, è ancora vivo. Un evento che scosse tutti e gettò nella disperazione i Falegnami.

A distanza di mesi, grazie al contributo di diverse istituzioni, si sta realizzando un nuovo cero permettendo così che il Gremio partecipi alla prossima Discesa con il simbolo della Festha Manna.

«La moglie di un gremiante ha detto - riferiscono dall’altare gli esponenti della corporazione - che il candeliere è stato come un bambino che si è addormentato tra le braccia della mamma. E l’immagine di noi che tra le lacrime lo trasportiamo, in mezzo alla folla commossa, è quello che vogliamo conservare».

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Mascia che ha dichiarato come il rialzarsi del Gremio dei Falegnami, dopo quanto accaduto, è un esempio per tutti. Al termine dell’evento in chiesa la bandiera è stata portata in un casa del centro affinché venisse sostituita la corona, gesto che si associa all’incarico assegnato al nuovo obriere.

