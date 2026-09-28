È Omar Chessa il nuovo rettore dell'Ateneo di Sassari. Il giurista ha vinto su Francesco Morandi ottenendo 364 voti contro i 312 dello sfidante. «Sarò il rettore di tutti», le prime parole del nuovo Magnifico, che succede a Gavino Mariotti.

«Dobbiamo ricostruire una comunità – ha aggiunto Chessa – e un sentimento di appartenenza collettiva per ricostituire un senso di libertà che è l’essenza stessa di un ateneo».

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