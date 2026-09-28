L’Unione dei Comuni del Villanova ha avviato il Servizio Civile Universale, un progetto promosso dall’Unione e operativo nei comuni di Mara, Monteleone Rocca Doria, Padria, Romana e Villanova Monteleone, coinvolgendo giovani studenti e non, appositamente selezionati nel territorio.

L’obbiettivo è quello di migliorare la qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli, ma soprattutto quello di educare i giovani alla cittadinanza attiva, collaborando con l’amministrazione pubblica dei Comuni, offrendo loro stimolanti occasioni di arricchimento umano e professionale.I volontari si occuperanno di svolgere attività come l'assistenza domiciliare agli anziani o alle persone con disabilità, oltre a supporto al disbrigo di commissioni. Tra le mansioni anche le attività ricreative e di socializzazione con anziani e giovani, oltre all'assistenza scolastica post scuola per bambini e ragazzi. Si tratta di un impegno continuo in collaborazione con gli enti e associazioni, un vero e proprio aiuto per chi è in difficoltà, per giovani e meno giovani.

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