Alghero, lite davanti al bar: tassista accoltellatoViolenza nel quartiere della Pietraia. Un 42enne in ospedale. Indagini in corso
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Accoltellamento domenica sera nel quartiere della Pietraia, ad Alghero. Un autista algherese di 42 anni è rimasto ferito durante una lite scoppiata davanti a un bar di via Don Minzoni, nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, basata anche sul racconto di alcuni testimoni, un uomo sarebbe arrivato in auto davanti al locale e avrebbe subito iniziato a discutere con il 42enne. Il confronto sarebbe rapidamente degenerato in una vera e propria lite, durante la quale è spuntato un coltello.
Il tassista è stato raggiunto da un fendente sotto l'ombelico, mentre l’aggressore si sarebbe dato alla fuga. A dare l’allarme sono stati alcuni avventori del bar, che hanno chiamato il 118. I sanitari hanno soccorso il ferito e lo hanno trasferito al vicino pronto soccorso dell’ospedale Civile di Alghero.
Le ferite riportate sarebbero superficiali e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.
Sul posto è intervenuta la polizia che procede con le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, chiarire le ragioni della lite e rintracciare l’uomo che si è allontanato dopo l’accoltellamento. Non è la prima volta che nella zona si verificano episodi di violenza. Nel 2022, sempre alla Pietraia, un uomo di 54 anni era stato raggiunto da diversi fendenti durante una furiosa lite.