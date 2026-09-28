Tutto pronto per il corso gratuito di alta formazione “L’atleta con disabilità“, organizzato a Porto Torres dall’associazione Ambrosia ed il Comitato Paralimpico Sardegna, rivolto a studenti, laureti e docenti in scienza motorie, tecnici sportivi, fisioterapisti, docenti di sostegno, psicologi ed altre figure professionali affini. L’iniziativa è in programma sabato 10 ottobre presso la sala dell’Hotel Libyssonis. Il programma scientifico prevede la presentazione delle opportunità e delle realtà sportive rivolte ad atleti con differenti disabilità, nonché percorsi didattici specifici adattati alle diverse realtà scolastiche. Nelle quattro sessioni del programma interverranno esperti nel campo medico, psicologico e tecnico sportivo e atleti paralimpici plurimedagliati con le loro testimonianze.

La partecipazione è a titolo gratuito ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Inoltre per gli studenti di Scienze Motorie di Sassari che parteciperanno all'incontro verranno riconosciuti 0,8 CFU di Attività a scelta. Il programma scientifico del corso prevede alle 9.30 la registrazione partecipanti, ore 9,45 presentazione del corso con A.Vargiu, alle 10 la prima sessione con moderatori Gabriela Puggioni e Luigi Lorrai, seguirà l’argomento sullo sport paralimpico a cura di Claudio Secci, Giovanni Pische e Alberto Masala; infine i fattori psicologici negli atleti paralimpici con Marco Guicciardi.

La seconda sessione vedrà gli interventi dei moderatori Azzurra Doneddu e Pasquale Bandiera; “Oltre la carrozzina: sport e lesione midollare” di Franca Tarantini; “Il nuoto paralimpico” di Danilo Russu; “Esperienze e prospettive dello sport nella disabilità psichica nell’ambito scolastico” di M.Pinna. Alle 15 la terza sessione che avrà come moderatori Giovanni Gazale e Lorenzo Ibba, a seguire “La risposta emodinamica all’esercizio nell’atleta paralimpico” di Filippo Tocco e “Cardiologia dello sport nell’atleta con disabilità” con Riccardo Monti. Per concludere la quarta sessione sulle esperienze sul campo con moderatori Odette Orru e Claudio Secci; “Scherma paralimpica” con Sandro Bartoletti; Paracanoa di Stefano Porcu; atletica per autistici e sport non vedenti Alessandro Dessi, tennis in carrozzina di Giacomo Porcu.

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