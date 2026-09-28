È stato approvato (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) il progetto esecutivo per gli interventi di ripristino della viabilità e messa in sicurezza degli argini, compreso il guard-rail, sul ponte Chessarzos a Nule. L'opera ha un valore complessivo di 200 mila euro.

Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza del ponte e della viabilità circostante, con particolare attenzione alla sistemazione idraulica dell'area, alla protezione degli argini e alla sicurezza stradale. Tra le opere previste figurano la realizzazione di un nuovo muro d'ala sul lato del ponte e l'installazione delle barriere stradali, oltre agli interventi necessari sulle strutture. Il progetto comprende inoltre opere e verifiche relative alla sicurezza, alla stabilità strutturale e alla gestione delle acque.

L'intervento è finanziato nell'ambito delle risorse destinate al ripristino dei danni provocati dall’alluvione del novembre 2020.

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