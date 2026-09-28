Tutelare i fiumi e i mari per salvaguardare la salute. In occasione di Plastic Free Sea & Rivers lungo la strada provinciale 81, nel territorio comunale di Sorso, dove sono stati raccolti 150 chili di rifiuti, plastica e lattine, bottiglie di vetro, tantissimi sacchi di rifiuti non differenziabili.

Al lavoro c’erano soltanto quattro volontari, braccia e mani che si sono moltiplicate per rimuovere l’immondizia abbandonata sulla costa dagli incivili. Ancora tanto quello rimasto. Ci sarà ancora da fare, ma l’impegno non si ferma e proseguirà con altre operazioni per riportare il decoro nei punti sensibili del territorio. Abbiamo fatto questo solamente in 4 volontari, ma c'è ancora tanto che è rimasto.

«Da soli non possiamo bastare, chi viene qui per godere di questa bellezza deve anche sentirsi responsabile della sua tutela», dicono i volontari che riprendono le parole della referente di Stintino di Plastic Free, Maria Luisa Vallebella, un invito a locali e turisti ad avere rispetto per le bellezze e il patrimonio paesaggistico e ambientale che la località è capace di offrire.

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