Voto unanime al Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali nel Comune di Porto Torres, lo strumento che permette di azzerare sanzioni e interessi sui tributi non riscossi a qualsiasi titolo dovuti. Si tratta di debiti derivanti da entrate tributarie e patrimoniali gestiti direttamente dall’Ente comunale o tramite l’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamenti notificati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Una linea condivisa dai commissari di maggioranza e opposizione quella emersa dalla commissione Bilancio, convocata dal presidente Pinuccio Vacca, questa mattina, nella sala consiliare del Palazzo di piazza Umberto per discutere sull’approvazione dello strumento operativo di governo delle entrate, capace di incidere contemporaneamente sulla posizione del debitore e sulla organizzazione amministrativa, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Una somma pari a 813mila e 216,50 euro è l’importo complessivo del debito dovuto al Comune da cittadini e imprese, come risulta dagli accertamenti sulle imposte Imu, Tari e ingiunzioni fiscali. Importi sgravati di interessi e sanzioni per un totale di 342mila e 476, 45 euro. Il Regolamento, proposto con delibera di Giunta dall’assessore al Bilancio Gaetano Mura, prima di passare al vaglio del Consiglio comunale per la sua approvazione, ha visto una importante modifica decisa dalla Commissione Bilancio e condivisa con la struttura dell’Ufficio Tributi, che ha allungato il periodo della dilazione dei pagamenti rateali a favore dei contribuenti, anche di coloro che hanno parzialmente già pagato il debito: non più fino ad un massimo di 60 mensilità, bensì di 80 rate mensili, fermo restando l’importo della rata che non potrà essere inferiore a 100 euro. L’argomento è stato discusso in aula dai commissari, con interventi di Ivan Cermelli, Carlo Cossu e Alessandro Carta. Il Consiglio comunale aveva approvato l’adesione alla Rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali il 30 luglio scorso.

Le modalità della procedura sulla definizione agevolata scattano dal 1° novembre al 31 dicembre con l’adesione telematica, date in cui sarà possibile per i debitori presentare istanza esclusivamente tramite Portale Linkmate con il supporto dell’Ufficio Tributi. Dal 28 febbraio 2027 il servizio comunicherà l’accoglimento della domanda, con prospetto relativo e l’invio dei modelli di pagamento con PagoPa precompilati. Il 31 marzo 2027 è fissato il termine perentorio per il versamento unico o della prima rata del piano concordato. «Questa misura, che permette ai cittadini e alle imprese di pagare i debiti di natura tributaria o patrimoniale verso il Comune risparmiando su sanzioni, interessi e maggiorazioni, è il risultato di un lavoro di squadra – spiega l’assessore al Bilancio Gaetano Mura- che ha visto impegnato il personale dell’Ufficio Tributi, insieme al presidente della Commissione e ai commissari della maggioranza e della minoranza, con i quali si sta condividendo un percorso fatto di collaborazione e di dialogo costruttivo».

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