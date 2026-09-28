Basta un solo in clic e la città dei Doria appare con tutte le sue bellezze. L’amministrazione comunale di Cstelsardo, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, ha lanciato ufficialmente un’applicazione per smartphone destinata ai cittadini e ai turisti. L’app si chiama semplicemente “Castelsardo” ed è disponibile per il download gratuito sull’App store di Apple e il Play store di Google. I servizi a disposizione sono molti: calendari sulla raccolta differenziata, allerta meteo e di protezione civile, avvisi urgenti, modifiche alla viabilità, mappatura di siti culturali, prenotazione di servizi e pratiche burocratiche in Comune, calendari di eventi e spettacoli, form di segnalazione e altro ancora. L'app, infatti, sarà costantemente aggiornata con nuove funzionalità e servizi.

La marcia in più di quest’app è rappresentata dal sistema di notifiche che la rende uno strumento molto più utile di una semplice vetrina. Per sfruttare a pieno le potenzialità dell’app, durante l’installazione sul proprio smartphone bisogna fare attenzione soltanto a due aspetti: consentire le notifiche push e la funzione di geolocalizzazione. Tra le sezioni più importanti c’è anche quella dedicata allo shopping e all’accoglienza. L’app, infatti, consente una mappatura delle attività commerciali, degli alberghi e dell’extralberghiero, che potranno essere inseriti direttamente da esercenti e commercianti in maniera del tutto gratuita. Questa funzione, collegata a quella relativa alla geolocalizzazione, consentirà quindi agli utenti di poter cercare, per esempio, la pizzeria o il supermercato più vicino alla propria posizione.

«Non si tratta di una di quelle solite app che racchiudono una serie di informazioni che restano statiche – spiega la sindaca Tirotto – ma di un ecosistema di servizi e funzioni di pubblica utilità sia per i cittadini sia per i turisti. Abbiamo scelto di realizzare una sorta di Comune portatile in miniatura, disponibile H24, in grado di concentrare tutte le risposte in un unico punto di accesso telematico. Non saranno i cittadini e i turisti a dover cercare le informazioni, ma saranno le informazioni a raggiungerli con un sistema di notifiche in tempo reale sullo smartphone».

L’app “Castelsardo” rappresenta soltanto uno dei tasselli delle novità in tema di comunicazione istituzionale messi in campo dall’amministrazione comunale, che è presente anche nei maggiori social network (Facebook, Instagram e Tiktok) con aggiornamenti quotidiani riguardanti le notizie dal Comune e la promozione territoriale.

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