Sorso, fuoco nella pineta di Platamona: in volo l’elicotteroNon si registrano feriti né particolari criticità
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Ritorna il fuoco nella pineta di Platamona, nel territorio comunale di Sorso. Le fiamme si sono sviluppate nel tardo pomeriggio nella zona tra lo stagno e la spiaggia principale.
L'incendio ha bruciato la lettiera sotto i pini dove sta intervenendo il Corpo forestale con il supporto di un elicottero leggero decollato dalla base operativa di Bosa. A coordinare le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni della Stazione forestale di Sassari.
L’elicottero a più riprese sta effettuando alcuni lanci di sicurezza per garantire che che si accendano nuovi focolai, prima di rientrare alla base. La situazione è tenuta sotto controllo dai forestali che stanno operando anche con squadre a terra.
Non si registrano feriti né particolari criticità. In un primo momento si era temuto per la particolare zona in cui è scoppiato l'incendio, un'area con un sistema ambientale delicato in prossimità del centro di educazione ambientale e lo Stagno e ginepreto di Platamona che dal 2017 è Zona Speciale di Conservazione (ZSC).