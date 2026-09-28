Riprendono i lavori di restauro del Ponte Romano, l’importante opera di epoca imperiale romana, maestosa struttura a sette arcate lunga 135 metri che troneggia sul Rio Mannu a Porto Torres. Si tratta di una delle operazioni più complesse dell’intero intervento: la realizzazione dei micropali di consolidamento. Con la posa dei micropali si conclude il programma di interventi previsto per il consolidamento strutturale del ponte.

L’attesa per avviare questa fase è stata lunga, ma l’intervento richiede un’elevata specializzazione e in Sardegna esiste una sola impresa specializzata in grado di svolgere lavorazioni di questo tipo. Contemporaneamente, inizieranno i lavori di smontaggio e il rifacimento dei parapetti, realizzati agli inizi del novecento.

«Il progetto, di restauro e la conoscenza che abbiamo progressivamente acquisito del ponte nel corso dei lavori», spiega l’archeologa Patrizia Tomassetti, responsabile di progetto, «ci hanno portato alla redazione di una variante che prevede il rifacimento dei parapetti. I nuovi parapetti saranno più rispettosi del profilo storico del monumento e consentiranno di recuperare il profilo della cornice del ponte visibile sul lato nord e presente, anche se in parte nascosta, sul lato sud. La rimozione degli attuali parapetti sarà affrontata come una sorta di scavo archeologico verticale. Lo smontaggio verrà sarà condotto con la massima attenzione, per individuare,e nel caso, recuperare,conci di pietra originari al ponte romano. Del resto, già nel corso dei lavori sono emersi blocchi lapidei di età romana reimpiegati all'interno delle murature successive».

Dall’avvio del cantiere, infatti, il piano di frequentazione è stato abbassato di circa mezzo metro, rendendo gli attuali parapetti eccessivamente alti e non più coerenti, sia per proporzioni sia per materiali, con il profilo del ponte. intervento consentirà di restituire al monumento un’immagine più coerente con la sua configurazione storica e, allo stesso tempo, permetterà ai visitatori di godere meglio della vista del paesaggio circostante e dello stesso ponte.

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