È stato firmato questa mattina nel rettorato il Protocollo di Intesa per la collaborazione tecnico-scientifica tra l'assessorato regionale dei Lavori pubblici e l'Ateneo sassarese.

L’accordo è stato siglato da Antonio Piu, assessore dei Lavori pubblici della Regione, e dal Magnifico Rettore Gavino Mariotti, e prevede la realizzazione congiunta di attività di ricerca, studio, formazione e supporto tecnico a beneficio delle politiche pubbliche regionali in materia di infrastrutture, edilizia, sicurezza e pianificazione territoriale.

"Abbiamo firmato il protocollo d’intesa anche con l’Ateneo sassarese, ed è una novità perché fino ad oggi era attivo solo con l’Università di Cagliari – spiega l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu - Si tratta di un accordo strategico che permetterà alla Regione di avvalersi della ricerca universitaria per affrontare le sﬁde del settore dei lavori pubblici con un approccio innovativo e basato su evidenze scientiﬁche".

“Con questo protocollo – ha dichiarato il Rettore – l’Università di Sassari mette le proprie competenze scientifiche e professionali al servizio del territorio, contribuendo a migliorare la qualità e la sostenibilità delle opere pubbliche in Sardegna”.

Tra i punti salienti dell'accordo i tirocini retribuiti per gli studenti dell'Università sassarese, da svolgere negli uffici regionali e nei cantieri delle opere pubbliche, e borse di studio dedicate alla ricerca.

